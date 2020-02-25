Петербуржцы увидели необычные световые столбы в небе над городом

Санкт-Петербург, 25 февраля. Жители Северной столицы стали свидетелями необычного атмосферного явления минувшей ночью. В небе над городом появились световые столбы. Эксперты высказали несколько догадок насчет того, что могло стать причиной редкого оптического эффекта.

Специалисты предполагают, что источниками световых столбов в небе стали освещенные объекты в центре Петербурга. Это чисто физическое явление, которое происходит из-за того, что свет от луны, солнца или других наземных объектов отражается на ледяных кристаллах в воздухе, передает интернет-телевидение «Город+».

В прошлом году жители Петербурга уже пребывали в замешательстве от подобного явления. Тогда было установлено, что источником световых столбов стали обычные уличные фонари.

Стоит отметить, что всякого рода редкие природные явления уже стали привычными для Северной столицы. Аномально теплая зима привела к тому, что в январе начали расти грибы, летать бабочки, а 19 февраля в небе над Петербургом появилась радуга. Красочное зрелище запечатлели на фото и опубликовали в Сети.

Ранее ФАН сообщал, что жители Иркутска стали свидетелями загадочного явления в небе. Горожане рассмотрели в небесной выси сразу три ровных белых круга. Фото и видео опубликованы в соцсетях. Происхождение кругов является загадкой. В попытках объяснить природу необычного явления иркутяне высказывают самые разные предположения.