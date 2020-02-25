Выпавшую из окна в Петербурге школьницу госпитализировали с тяжелыми травмами

Санкт-Петербург, 25 февраля. Несовершеннолетняя школьница выпала из окна своей квартиры в Петербурге. Девятиклассницу немедленно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел вечером 24 февраля в одном из многоквартирных домов Северной столицы. Ученица одной из общеобразовательных школ упала с высоты четвертого этажа. О случившемся правоохранителям рассказала мать подростка. Предполагается, что причиной происшествия послужил конфликт с родителями. Отмечается, что пострадавшая воспитывается в полной семье.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и медики. Врачи диагностировали у школьницы переломы грудных и поясничного позвонков.

Подробные причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители проводят проверку по факту гибели женщины, которая выпала из окна жилого дома на Остафьевской улице, передает РИАМО.