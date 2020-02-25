Легковушка врезалась в припаркованный грузовик в Ленобласти

Санкт-Петербург, 25 февраля. Автомобиль Skoda врезался в припаркованный грузовик Scania в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Серьезная авария произошла рано утром на 1-ом километре дороги «Гатчина-Ополье». За рулем легковушки находилась женщина 1981 года рождения. В результате столкновения она оказалась заблокированной в авто, вызволять водителя пришлось спасателям. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у нее тяжелые травмы. Женщину госпитализировали в одно из медицинских учреждений города, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Правоохранители проводят проверку по факту аварии и устанавливают детальные обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль BMW сбил пешехода на дублере Волгоградского проспекта. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший скончался на месте, передает РИАМО.