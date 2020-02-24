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Петербуржцев предупредили о похолодании и сильном ветре

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Петербуржцев предупредили о похолодании и сильном ветре

Санкт-Петербург, 24 февраля. Петербуржцев предупредили о похолодании 25 февраля. Температура воздуха понизится до трех градусов мороза.

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, ночная температура воздуха составит 3 градуса мороза, днем столбики термометров поднимутся до ноля.

Ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер усилится до 13 метров в секунду. В Ленобласти на дорогах будет гололедица, атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, пишет издание «Петербургский дневник».

В этом году зима аномально теплая. В Москве на полтора месяца раньше распустились подснежники.  Синоптики прогнозируют, что на смену теплой зиме придет ранняя весна.

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