Финляндия предложила создать особую экономическую зону с Петербургом

Хельсинки, 24 февраля. Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил властям Петербурга создать особую экономическую зону, пишет Yle.

Представители Финляндии считают, что объединение юго-востока страны с Ленинградской областью и Петербургом улучшит туризм, движение капитала и благоприятно отразится на сфере услуг.

Об этом Янне Лайне заявил на встрече мэров городов Савонлинны, Иматры, Коуволы, Лаппеенранты, Миккели и представителей Петербурга. По его словам, для реализации проекта Business Growth and Innovation Corridor SPB-SEF могут использовать финансирование ЕС.

«Нам всем было бы выгодно и удобно в рамках особой экономической зоны», — полчеркнуо Лайне.

По предварительным подсчетам, на организацию особой экономической зоны понадобится не менее 80 млн евро.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение российско-финских отношений, в том числе развития и укрепления туристических связей между странами. Участники пресс-конференции обсудили ценообразование в финских отелях, очереди на российско-финской границе.