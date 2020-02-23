ФАН публикует видео прездничного салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 февраля. Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества украсил небо Петербурга. Губернатор города Александр Беглов вместе с горожанами также стал зрителем красочного зрелища.

Установленные у стен Петропавловского собора залпы фейерверка выпустили салютные орудия. Петербуржцы наблюдали за салютом с Троицкого и Дворцового мостов, стрелки Васильевского остров и Дворцовой набережной.

Яркое завершение праздника было посвящено героям Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда, жителям блокадного города, военачальникам, труженикам тыла и всем, кто защищал нашу страну во все времена.

23 в России отмечается День защитника Отечества. В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, вахты памяти и праздничные митинги.