Забравшегося на мачту крейсера «Аврора» мужчину сняли на видео

Санкт-Петербург, 23 февраля. Неизвестный мужчина забрался на мачту крейсера «Аврора» в Петербурге, об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Забавный случай произошел 23 февраля на Петровской набережной и попал на видео. Пользователи предположили, что мужчина готовится к съемке салюта и решил забраться повыше.

По мнению других петербуржцев, полиция снимет хулигана с мачты и выпишет штраф. Они считают, что «Аврору» нужно посещать в строго отведенные для этого часы.

Филиал Морского музея принимает посетителей каждый день с 11.00 до 18.00 кроме воскресенья и понедельника.

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