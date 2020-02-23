Серфер показал на видео катание по затопленному лесу в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 февраля. Житель Выборга Денис Зинчук прокатился на доске для серфинга по затопленному лесу на берегу Финского залива.

22 февраля в Петербурге ветер усилился до 28 метров в секунду. По данным синоптиков, высота волны в восточной части Финского залива достигла 3,5 метра.

Серфер воспользовался непогодой и устроил спортивный эксперимент. Он немного прокатился на доске для серфинга, но большую часть времени греб веслом, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Молодой человек пожаловался, что волны были недостаточно высокими.

Ранее сообщалось, что весной 2019 года в Финском заливе погиб молодой серфингист, который готовился к чемпионату мира. Он попал под катер на подводных крыльях «Метеор».