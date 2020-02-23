Петербуржец нашел в канаве сумку с оружием и боеприпасами

Санкт-Петербург, 23 февраля. Житель Петербурга нашел автомат в сумке, спрятанной в канаве в поселке Репино, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 22 февраля на пересечении Луговой улицы и Зеленогорского шоссе. Правоохранители изъяли сумку и направили ее содержимое в экспертно-криминалистический центр.

По данным полиции, найденное оружие оказалось огнестрельным. Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия. Стражи порядка разыскивают причастных к нелегальному обороту оружия лиц, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что в Петербурге прохожий забежал в салон сотовой связи в центре города и разбил кулаком витрину, после чего похитил дорогой телефон.