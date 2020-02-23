Пьяный прохожий с ножом похитил сумку у петербурженки

Санкт-Петербург, 23 февраля. Пьяный мужчина напал с ножом на прохожую и отобрал сумку, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 22 февраля на улице Рихарда Зорге. Женщина сидела рядом с поликлиникой в тот момент, когда к ней подошел нетрезвый мужчина.

Он выхватил нож и начал угрожать петербурженке. Забрав сумку, в которой находилась банковская карта, мужчина скрылся. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что 23 февраля прохожий забежал в салон сотовой связи, разбил кулаком витрину и украл дорогой смартфон.