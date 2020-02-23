Беглов во «ВКонтакте» рассказал о вдохновивших его историях защитников Ленинграда

Санкт-Петербург, 23 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о вдохновивших его историях ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

22 февраля глава города по поручению президента Владимира Путина вручил ветеранам медали к 75-летию Победы. Он поощался с блокадниками, детьми фронтовиков, тружениками тыла.

«Такие разные судьбы, объединенные любовью к Родине. Участник штурма Берлина Файвиш Менделеевич Жаркой прошел войну от первого до последнего дня», — написал Беглов.

Его восхитило мужество и сила воли труженицы тыла Татьяны Захаровой, которая подростком работала в колхозе наравне со взрослыми. Невероятное присутствие духа проявили Анна Коц, которая участвовала в освобождении Варшавы, и Раиса Уман, расписавшаяся на стенах Рейхстага.

К сожалению, многие участники битвы за Ленинград уже ушли из жизни. Однако в Петербурге все еще есть люди, пережившие войну, отдавшие все силы ради Победы. Одному из участников битвы за Ленинград Федору Иванову 23 февраля исполнилось 100 лет.



Беглов попросил петербуржцев поделиться в комментариях историями родных, которые прошли войну. Он пояснил, что хотел бы их опубликовать к 9 Мая.

Ранее сообщалось, что губернатор возложил цветы к памятнику защитникам Ленинграда.