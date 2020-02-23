Беглов возложил цветы к монументу защитникам Ленинграда

Санкт-Петербург, 23 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии возложения цветов к монументу защитникам Ленинграда.

Мероприятие было приурочено к Дню защитника Отечества. Глава города возложил цветы и почтил минутой молчания память павших героев.

На церемонии присутствовали члены правительства Петербурга, главы районных администраций, депутаты Заксобрания, ветераны и общественники.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», 23 февраля Александр Беглов и спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров поздравили ветеранов с 75-летием Победы.

Вечером петербуржцев ждет праздничный салют, который запустят у стен Петропавловской крепости.

Ранее сообщалось, что Беглов освободил ветеранские организации от арендной платы за помещения. Данная мера принята для поддержки 64 городских организаций.