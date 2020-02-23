Дерзкий петербуржец разбил витрину салона связи и украл смартфон

Санкт-Петербург, 23 февраля. Неизвестный мужчина проник в салон сотовой связи в Петербурге и разбил кулаком витрину, после чего украл телефон.

Инцидент произошел утром 23 февраля на улице Восстания. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в магазине.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу, грабитель похитил выставочный образец смартфона и скрылся с места преступления. Полиция разыскивает дерзкого злоумышленника.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух мужчин, которые пытались ограбить салон сотовой связи в Пушкине.