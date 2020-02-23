Упавший рекламный щит смял легковушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 февраля. Рекламный стенд упал на автомобиль ВАЗ на улице Савушкина в Петербурге, сообщили в соцсетях.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля из-за резко усилившегося ветра. В момент падения щита в салоне автомобиля никого не было, пишут «Невские новости».

Минувшей ночью огромное дерево упало рядом с припаркованным легковым автомобилем на проспекте Ветеранов. Еще один сорванный ветром металлический лист повредил машину на Набережной реки Фонтанки.

Ранее сообщалось, что синоптики «Фобоса» предупредили жителей Петербурга об усилении ветра до 11 метров в секунду.