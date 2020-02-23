Синоптик пообещал петербуржцам аномальное тепло

Санкт-Петербург, 23 февраля. Теплая облачная погода установится в Петербурге в воскресенье, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погоду в регионе формирует циклон с центром над Кольским полуостровом. Он принесет осадки в Северную столицу.

Температурный фон аномально теплый. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов тепла, в Ленинградской области столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла.

Ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду, атмосферное давление будет пониженным и составит 736 мм ртутного столба, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что жительница Петербурга получила травму лица от падения на нее куска фанеры.