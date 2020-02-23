Водитель BMW устроил страшную аварию с автобусом в Петергофе

Санкт-Петербург, 23 февраля. Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Петергофе, сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Страшная авария произошла в ночь на 23 февраля в Петродворцовом районе. За рулем BMW находился мужчина 1988 года рождения.

Он врезался в припаркованный автобус, пострадали двое мужчин 1981 и 1988 года рождения. Пассажиров госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии. Водитель иномарки не пострадал.

Правоохранительные органы проводят проверку после ДТП.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке водитель иномарки устроил аварию, при которой пострадали пять человек.