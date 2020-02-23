Оторванный сильным ветром кусок фанеры разбил лицо петербурженке

Санкт-Петербург, 23 февраля. Жительница Петербурга попала в больницу после прогулки на Захарьевской улице. На нее упал подхваченный ветром кусок фанеры.

По словам очевидцев, девушка шла по тротуару в направлении пешеходного перехода. В этот момент фанера размером с дорожный знак упала ей на голову.

После сильного удара пострадавшая чуть не потеряла сознание. Ей помогли прохожие, вызвали медиков и дождались приезда скорой.

Девушку с травмой лица доставили в Александровскую больницу. Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, устанавливая обстоятельства происшествия, пишет Deita.ru.

По данным синоптиков, днем 23 февраля скорость ветра составит 7-15 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.