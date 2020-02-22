Три рыбака утонули в озере в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 22 февраля. Тела трех рыбаков подняли из озера в Ленобласти. Мужчины утонули во время рыбалки в Выборгском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Трагический инцидент произошел на озере Вишневское в населенном пункте Красносельский. О том, что мужчины утонули, сообщил очевидец трагедии. Именно он позвонил в центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

На место происшествия прибыли подразделения спасателей. В операции принимали участие шесть человек и две единицы спецтехники. Спасти мужчин не удалось. Спасатели извлекли из озера тела рыбаков-любителей.

В спасательном ведомстве напомнили, что на территории всей области действует запрет выхода на лед. Граждан призывают соблюдать осторожность и быть бдительными.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили из воды пятерых рыбаков, провалившихся под лед на акватории Иваньковского водохранилища в Подмосковье. К операции по спасению было привлечено 19 человек и шесть единиц техники, передает РИАМО.