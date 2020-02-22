Блогер наткнулся в лесу на гнезда кабанов в Ленобласти

Санкт-Петербург, 22 февраля. Дикие кабаны вьют гнезда в лесах Ленобласти. Удивительное открытие сделал кандидат биологических наук и блогер Павел Глазков. Он снял на видео место, где гнездятся животные и поделился им на своем YouTube-канале.

Глазков рассказал, что всего ему удалось обнаружить пять кабаньих гнезд. Он предположил, что это место отдыха целого семейства. Он пояснил, что строительство гнезд вполне свойственно представителям данного вида. Зимой уютные жилища из еловых веток необходимы для того, чтобы кабаны могли максимально снизить энергозатраты, передает «Петербургский дневник».

В природе встречаются одиночные гнезда и групповые. Диаметр гнезда, которое предназначено для нескольких особей, может достигать четырех метров. Для строительства задействуются все члены стаи.

Примечательно, что в одном из таких гнезд, блогер отважился полежать. Он отметил, что оно очень удобное.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы приглашают в национальный парк «Лосиный остров» для того, чтобы познакомиться с семейной парой кабанов – Степаном и Фросей, передает РИАМО.