Мужчина прострелил супруге голову во время семейной ссоры в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 февраля. 37-летний петербуржец во время конфликта с супругой выстрелил ей в голову из пневматического ружья. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу 21 февраля. В полицию поступил сигнал о том, что в одной из квартир жилого дома на улице Рижской слышны звуки стрельбы. Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили пьяного мужчину, который во время семенной ссоры прострелил супруге голову из пневматического ружья.

Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и оскольчатый перелом височной кости. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу № 17.

Полицейские задержали мужчину. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На задержанного составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Ранее сообщалось, что в Москве ревнивый пенсионер выстрелил в голову своей молодой супруге. От полученного ранения потерпевшая скончалась в больнице, передает РИАМО.