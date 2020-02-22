Синоптики обещают дожди и мокрый снег в Петербурге на 23 Февраля

Санкт-Петербург, 22 февраля. Синоптики предупредили петербуржцев о том, что погода в День защитника Отечества испортится и насладиться пешими прогулками в праздник будет сложно из-за дождей и мокрого снега. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По его словам, погода в Северной столице 23 февраля будет переменчивой. В течение дня из-за циклонов выпадут осадки в виде мокрого снега, а также усилится ветер. Несмотря на это, погода будет преимущественно теплой, передает «Инфореактор».

«Дожди с мокрым снегом будут заканчиваться, но их будет много. Позже, 24 февраля, нас ждет тыл циклона, поскольку он будет уходить. Ветер снова усилится до 10-15 метров в секунду, а по температуре воздуха будет мало изменений: +2, +4 градуса», — сообщил Колесов.

Ранее ФАН сообщал, что зима 2020 года в Петербурге стала самой теплой за все время существования города. Многие горожане могли почувствовать дискомфорт и ухудшение общего состояния из-за необычных климатических условий.