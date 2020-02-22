Пьяный водитель фуры снес сразу несколько машин на Вантовом мосту в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 февраля. Пьяный водитель фуры на Вантовом мосту в Санкт-Петербурге выехал на встречную полосу и столкнулся с рядом автомобилей. В результате ДТП пострадали мужчина и двое детей, сообщил Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах.

ДТП произошло около 22.00 на 73 километре внешнего кольца КАД, перед Большим Обуховским мостом. На данный момент известно, что водитель фуры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль грузового Freightliner. По словам очевидцев, во время движения по КАД, мужчина намеренно выехал на встречную полосу, где задел несколько автомобилей, а также столкнулся с Audi и Ford Kuga.

Известно, что в ДТП пострадал водитель Audi. Он получил травмы средней тяжести. Кроме того, двое мальчиков 10 и 8 лет, находившееся в Ford, получили легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

По информации очевидцев, виновник ДТП угнал фуру с близлежащей автозаправки.