В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контракту

Санкт-Петербург, 21 февраля. В России набирает популярность военная служба по контракту. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил начальник петербургского пункта по контрактной службе Виталий Мудрук.

По его словам, только за первые два месяца 2020 года, заявления на контрактную службу подали около 200 человек. Однако специфика тестирования претендентов, отсеяла из желающих нести службу в вооруженных силах 25%. Не все смогли пройти экзамен по физической и интеллектуальной подготовке.

Мудрук заявил, что сложный экзаменационный этап не пугает большинство кандидатов и желающих служить по контракту становится все больше. Он отметил, что в будущем требования к кандидатам могут ужесточить.

«Государство все больше и больше вкладывается в контрактников и, соответственно, спрос с них будет больше. Даже начинающий сержант сможет со всеми надбавками получать более 50 тысяч рублей. С каждым годом эта цифра будет расти», — заявил корреспонденту ФАН Виталий Мудрук.

Напомним, что в России действуют 83 пункта, где можно написать заявление о желании служить в вооруженных силах по контракту. Наибольшее число подобных пунктов — 27 — в Западном военном округе.