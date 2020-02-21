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В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контракту

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В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контракту

Санкт-Петербург, 21 февраля. В России набирает популярность военная служба по контракту. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил начальник петербургского пункта по контрактной службе Виталий Мудрук.

В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контрактуПо его словам, только за первые два месяца 2020 года, заявления на контрактную службу подали около 200 человек. Однако специфика тестирования претендентов, отсеяла из желающих нести службу в вооруженных силах 25%. Не все смогли пройти экзамен по физической и интеллектуальной подготовке. 

В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контрактуМудрук заявил, что сложный экзаменационный этап не пугает большинство кандидатов и желающих служить по контракту становится все больше. Он отметил, что в будущем требования к кандидатам могут ужесточить.

«Государство все больше и больше вкладывается в контрактников и, соответственно, спрос с них будет больше. Даже начинающий сержант сможет со всеми надбавками получать более 50 тысяч рублей. С каждым годом эта цифра будет расти», — заявил корреспонденту ФАН Виталий Мудрук.

В России растет число желающих нести службу в вооруженных силах по контрактуНапомним, что в России действуют 83 пункта, где можно написать заявление о желании служить в вооруженных силах по контракту. Наибольшее число подобных пунктов — 27 — в Западном военном округе.

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