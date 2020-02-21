Беглов вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. 55 горожан получили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» из рук губернатора Петербурга Александра Беглова. Это уже вторая церемония награждения жителей Северной столицы в этом году.

Первая церемония прошла 27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечается, что в преддверии Дня победы медаль получат свыше 100 тысяч петербуржцев. На вручаемой награде изображен солдат, пишущий на стене Рейхстага слово «Победа».

«Владимир Владимирович сказал: «живите долго», также помогайте, как вы сейчас помогаете, воспитываете подрастающее поколение», — заявил губернатор во время награждения.

Ранее ФАН сообщал, что власти Северной столицы выделят 1,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты для ряда категорий граждан к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, с 1 января 2020 года гражданам, проживавшим или родившимся в Ленинграде в период блокады и проживающим сейчас в Петербурге, будут предоставлены дополнительные меры соцподдержки.