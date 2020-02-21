Полиция задержала мужчину, расстрелявшего возлюбленную в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Правоохранители задержали мужчину, который расстрелял бывшую возлюбленную из пистолета в Колпино. Женщина отделалась легкими травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Происшествие случилось 5 февраля на улице Веры Слуцкой. По имеющейся информации, между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт, который перерос в настоящее покушение на жизнь. 49-летний мужчина достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в 38-летнюю женщину, с которой его ранее связывали романтические отношения.

Женщина была травмирована. Сбежавшего с места преступления мужчину искали две недели.

«Заявление в полицию она написала 6 февраля 2020 года, с того дня стражи порядка искали предполагаемого преступника. Мужчину нашли и задержали», — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.