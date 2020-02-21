Зима 2020 года в Петербурге названа самой теплой за всю историю

Санкт-Петербург, 21 февраля. Зима 2020 года в Петербурге стала самой теплой за все время существования города. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Набухающие зимой почки и зеленая трава уже не взывают удивления у жителей Петербурга. Аномальное тепло заставило исследователей задуматься о том, бывало ли что-то подобное в прошлом. Оказалось, что зимний период 2020 года самый теплый за всю историю наблюдений.

Метеоролог отметил, что многие горожане могли почувствовать дискомфорт и ухудшение общего состояния из-за необычных климатических условий, передает «Инфореактор».

«Перед нами самая теплая зима и самая аномальная за все время, что мы смотрим. Уверенно говорю, эта зима самая теплая за 280 лет, — заверил Колесов.

Он отметил, что бывали в истории Петербурга периоды и с самыми холодными зимами. Так, самый холодный день в городе на Неве был зафиксирован 11 января 1883 года. Тогда термометры показывали температуру в минус 35,9 градуса.

Ранее ФАН сообщал, что январь в 2020 года в Москве выдался самым мрачным за всю историю наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что лишь 11 часов светило солнце за весь месяц.