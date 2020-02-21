В здании блокадной булочной на Каменноостровском в Петербурге откроют пекарню

Санкт-Петербург, 21 февраля. В здании, где располагалась знаменитая петербургская блокадная булочная, откроют пекарню. Ранее там находился кафетерий «Хлеб», в котором была блокадная экспозиция, но заведение закрыли и это вызвало у горожан обеспокоенность. Жителям пояснили, что беспокоиться не стоит.

Обеспокоенные судьбой заведения, а также блокадной экспозиции, горожане стали собирать подписи под петицией, чтобы сохранить памятник истории. Позже выяснилось, что кафетерий «Хлеб» просто закрыли на ремонт и после работ все вернется на свои места, передает «Петербургский дневник».

Наблюдательные горожане заметили, что на окне и двери кафетерия появилась реклама сети булочных Филиппа Вольчека. Эту информацию подтвердил в ЗАО «Хлеб».

«По данному адресу будет работать пекарня», — заверили там.

В Сети грядущие перемены вызвали положительную реакцию пользователей. Единственное, что беспокоит горожан, это судьба экспозиции.