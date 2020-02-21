В здании блокадной булочной на Каменноостровском в Петербурге откроют пекарню

Санкт-Петербург, 21 февраля. В здании, где располагалась знаменитая петербургская блокадная булочная, откроют пекарню. Ранее там находился кафетерий «Хлеб», в котором была блокадная экспозиция, но заведение закрыли и это вызвало у горожан обеспокоенность. Жителям пояснили, что беспокоиться не стоит.
Обеспокоенные судьбой заведения, а также блокадной экспозиции, горожане стали собирать подписи под петицией, чтобы сохранить памятник истории. Позже выяснилось, что кафетерий «Хлеб» просто закрыли на ремонт и после работ все вернется на свои места, передает «Петербургский дневник».
Наблюдательные горожане заметили, что на окне и двери кафетерия появилась реклама сети булочных Филиппа Вольчека. Эту информацию подтвердил в ЗАО «Хлеб».
«По данному адресу будет работать пекарня», — заверили там.
В Сети грядущие перемены вызвали положительную реакцию пользователей. Единственное, что беспокоит горожан, это судьба экспозиции.
«Туда будут приходить люди. Не винный ларек, не магазин одежды, не офис. Также булочная. Только там чисто, вкусно, уютно. Можно и, конечно, наверное, нужно помнить об истории. Можно повесить фотографии, доску памятную на стену. Но это место будет наполнено жизнью. Собственно, как и булочные в дни блокады», — написал один из пользователей Сети.