Беглов поздравил жителей Петербурга с наступающим Днем защитника Отечества

Санкт-Петербург, 21 февраля. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил петербуржцев с приближающимся Днем защитника Отечества. Он пожелал горожанам мира, добра, здоровья и новых свершений во имя Родины.

Беглов напомнил, что День защитника Отечества, который традиционно отмечают 23 февраля, дорог для всех россиян. Особенно для тех, кто прошел через горнило Великой Отечественной войны и участвовал в обороне Ленинграда.

«Он символизирует верность долгу, честь и отвагу многих поколений российских воинов. Наши особые слова благодарности — ветеранам, в тяжелейших сражениях отстоявшим свободу нашей Родины», — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что Россия всегда была сильным государством с высокой военной мощью и показывала всему миру пример невиданной стойкости и героизма.

По его словам, сегодня российская армия оснащена самым современным вооружением, а молодое поколение стоит на страже национальных интересов и обеспечивает мирную жизнь.