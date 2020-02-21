Строевой смотр подразделений правопорядка прошел на Дворцовой площади в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Общегородской смотр и инструктаж строевых подразделений силовых структур прошел в Петербурге. На Дворцовой площади собрались представители ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ Росгвардии, которые осуществляют охрану общественного порядка. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Строевой смотр принимал начальник главка генерал-майор полиции Роман Плугин. После доклада и постановки задач, он вручил особо отличившимся сотрудникам благодарственные грамоты.

В завершении смотра был проведен торжественный парад. Отмечается, что сегодняшнее мероприятие последнее, когда Роман Плугин выступал перед военнослужащими в звании генерал-майора. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роману Плугину звание генерал-лейтенанта полиции.