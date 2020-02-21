Рабочий погиб при обрушении лифта на Кировском заводе в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Рабочего насмерть придавило лифтом на Кировском заводе в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина погиб на месте. По имеющимся данным, инцидент произошел во время ремонтных работ. Мужчина чинил лифт, когда на него упал противовес. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Экстренные службы занимаются извлечением тела из-под рухнувшей конструкции, передает передает Nation News.

Ранее ФАН сообщал, что рабочего насмерть придавило трубами на корабле «Святой Джонс» в Петербурге. Подпорки не выдержали и рухнули, вместе с ними упали и трубы, которые придавили мужчину. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.