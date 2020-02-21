Извращенец напал на двух несовершеннолетних школьниц в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Две 13-летние школьницы стали жертвами извращенца в одной из парадных Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в парадной дома на улице Пионерстроя. В полицию обратилась ученица седьмого класса одной из школ Северной столицы. Она сообщила правоохранителям, что вместе с подругой стала жертвой нападения неизвестного.

По ее словам, около шести часов вечера некий мужчина совершил развратные действия в отношении нее и ее подруги-ровесницы в подъезде жилого дома. Ей удалось запомнить приметы извращенца, которому на вид 40-45 лет. Он имеет европейский тип лица, темные короткие волосы и носит очки. На нем была черная куртка и темно-синяя футболка.

Правоохранители провели осмотр места преступления и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что в Ленобласти правоохранители задержали мужчину, надругавшегося над несовершеннолетней, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.