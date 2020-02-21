Пятилетняя девочка найдена мертвой у себя дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 февраля. Правоохранители обнаружили труп пятилетней девочки в одной из квартир Петербурга. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделали в квартире дома на улице Алексеевской. Прибывшие на место происшествия эксперты провели осмотр тела. При предварительном осмотре медики не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Труп доставили в морг для проведения дополнительной экспертизы и установления причин смерти. Отмечается, что погибший ребенок воспитывался опекунами. Мама девочки домохозяйка, а папа предприниматель.

Ранее ФАН сообщал, что труп несовершеннолетней девочки нашли в одном из средних общеобразовательных учреждений, расположенных в Советском районе Новосибирска. Правоохранители направили тело на судебно-медицинскую экспертизу и возбудили уголовное дело.