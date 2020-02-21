Представители комитета по строительству и «Инжтрансстрой-СПб» обругали друг друга в суде

Санкт-Петербург, 21 февраля. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжил рассмотрение дела по иску комитета по строительству о взыскании с ООО «Инжтрансстрой-СПб» 8,54 млрд рублей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

До начала суда корреспондент ФАН попытался побеседовать с представителями сторон, но они отказались от комментариев, сославшись на нормы адвокатской этики и невозможность выражения собственного мнения без согласования с клиентом.

Однако один из представителей сообщил, что противостояние комитета и структур «Инжтрансстроя» длится уже шесть лет по всем направлениям успешного в прошлом сотрудничества. Обозримых пределов глобального конфликта региональной власти и строителей не видно.

Встреча оппонентов в суде происходила под председательством судьи с семнадцатилетним стажем из третьего судебного состава Любови Виноградовой. Она терпеливо выслушала полемику сторон (полемика была эмоциональной и сопровождалась выкриками «Вы врете»), после чего назначила следующее заседание на 16 марта.

Суд примет решение о возможности рассмотрения иска комитета по строительству, а затем перейдет к вопросу о пропуске срока исковой давности по ряду финансовых требований. Если подтвердится факт пропуска, сумма требований станет существенно ниже.

Затем в диапазон внимания суда попадет вопрос назначения экспертизы качества строительства конструктивов «Газпром Арены». Как показывает судебная практика, в случае назначения строительной экспертизы в итоге рассмотрения дела «Инжтрансстрой-СПб» понесет финансовые потери.