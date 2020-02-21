Два человека погибли в ДТП с фурой в Новом Девяткино

Санкт-Петербург, 21 февраля. Два человека стали жертвами ДТП в деревне Новое Девяткино во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла в ночь на 21 февраля около 03.30 на четвертом километре автодороги «Санкт-Петербург — Матокса». По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, который находился за рулем легкового автомобиля Subaru, выехал на встречную полосу. Затем иномарка столкнулась с припаркованным на обочине грузовиком Volvo. В результате водитель Subaru скончался, также погиб пассажир легкового автомобиля — мужчина 30–35 лет на вид, пишут «Невские Новости».

Ранее сообщалось о смертельной аварии, которая произошла на трассе «Нарва» в Ленобласти. В ДТП погиб один человек.