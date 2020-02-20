Депутаты Петербурга предложили легализовать экскурсии по крышам

Санкт-Петербург, 20 февраля. Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга предложил поправку к закону о туристической деятельности, разрешив экскурсии по крышам зданий.

К культурно-познавательному туризму будут относить посещение объектов, оборудованных для туристов. Такими могут считаться крыши при условии соблюдения техники безопасности. Поправки к закону рассмотрят на заседании парламента города.

По словам экскурсовода Евгения Мироненко, гости Северной столицы любят любоваться городом с высоты птичьего полета. Петербуржец организует походы по необычным дворам и чердакам, брандмауэрам.

Специалист уверяет, что выбранные им маршруты совершенно безопасны, его слова передает интернет-телевидение «Город+».