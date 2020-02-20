Полиция назвала самые безопасные для автолюбителей районы Петербурга

Санкт-Петербург, 20 февраля. В Невском районе Петербурга чаще всего похищали авто в 2019 году, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, меньше всего автомобилей было угнано в Кронштадте. Угонщики похитили пять машин, две из них нашли.

В Курортном районе Петербурга пропало 14 машин, в Адмиралтейском районе похитили 23 авто. При этом в Невском районе в прошлом году пропало 555 машин.

Это значит, что злоумышленники ежедневно покушались на чужое имущество. Примерно по одному авто в день угоняли в Приморском, Красносельском и Московском районах, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные сожгли автомобиль главного фаната футбольного клуба «Зенит» Александра Румянцева.