Беглов открыл дворец спорта «Алмаз-Антей» после реконструкции

Санкт-Петербург, 20 февраля. Губернатор Петербурга Александр Беглов побывал на торжественном открытии Дворца спорта концерна «Алмаз-Антей» после реконструкции.

Глава города перерезал ленточку и поздравил участников торжества.

«Алмаз-Антей» является достойным преемником нашего Обуховского завода. Концерн не только ракеты делает, которому удивляется весь мир, но и выполняет свою социальную задачу», — сказал Беглов, его слова приводят «Невские новости».

Губернатор проверил готовность спорткомплекса и пообщался с юными футболистами. Он пожелал маленьким петербуржцам успехов в спорте.

Во Дворце спорта находятся три бассейна для детей и взрослых, зал для настольного тенниса, помещение для фитнеса и танцевальный зал, солярий и кафе.

Накануне Беглов встретился с президентом России Владимиром Путиным, который находился в Петербурге по случаю памятных мероприятий к годовщине смерти Анатолия Собчака.

Губернатор рассказал главе государства о проекте арт-парка «Тучков буян». Он отметил, что строительство парка дорого обойдется федеральному бюджету. На что Путин заметил, что для «Питера не жалко».