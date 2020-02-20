Команду волонтеров к Евро-2020 набрали в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 февраля. Власти Петербурга набрали команду волонтеров, которые будут помогать в проведении Евро-2020, сообщила глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец. Ее слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Полторы тысячи человек и 300 запасных волонтеров пройдут специальное обучение. По словам Аблец, 70% всех добровольцев — девушки.

Средний возраст волонтеров составил 19 лет. Среди добровольцев есть представители иностранных государств. Помогать на ЧЕ-2020 хотят студенты петербургских вузов из Шри-Ланки и Кот-д'Ивуара.

Помогать организаторам чемпионата по футболу будут волонтеры из 60 регионов России. Добровольцы смогут встретить гостей и разговаривать с ними на английском, немецком, французском и еще на 39 языках мира.

Больше всего среди волонтеров девушек по имени Анастасия и юношей по имени Александр. Они расскажут гостям Евро-2020 о транспорте Петербурга, навигации, зонах для болельщиков, медицине, культурно-развлекательной программе.

Добровольцы будут работать по шесть часов в день, для них предусмотрено питание и бесплатный проезд в пределах Петербурга.