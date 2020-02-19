Тикка рассказала о ценообразовании в гостиничном бизнесе Финляндии

Санкт-Петербург, 19 февраля. Финляндия — страна высокого уровня жизни и это сказывается и на уровне цен в гостиницах, заявила заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Участников дискуссии спросили о высоком уровне цен на гостиничные номера в Суоми. Это, по мнению автора вопроса, может негативно отражаться на культуре многодневных туров в эту страну. Невинская сообщила, что вопрос об этом обсуждается в рамках подготовки программ специальных туров, чтобы для их участников не было повышения цен.

Глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка, уровень цен в финских отелях и гостиницах может различаться в разные дни.

«Но все это экономически обосновано. Например, в будние цены выше из-за командировок, которые развиты в Финляндии», — пояснила она

По ее мнению, 40 евро в сутки — это нормальная цена за номер в отеле, «если хотят люкс».

Певица и руководитель международного проекта «Наш романс. Диалог культур», возглавляющая общественную организацию «Romance Music Association» Елена Путина рассказала, что для гостей, посещающих Финляндию в рамках этого проекта, цены в отелях два раза ниже обычных.

«Я даю партнерам списки групп. Бывает по 300-400 участников. И они идут навстречу, если есть долгое сотрудничество. Это реально», — подчеркнула Путина.

Как сообщалось ранее, сегодня в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция, посвященная взаимоотношениям с России с Финляндией. Участники дискуссии пытались ответить на вопрос, что мешает сотрудничеству Северо-Западного региона РФ с Суоми. Была затронута тема туризма, торговли, культурных связей.

Подробнее читайте в материале «ФАН искал подводные камни в отношениях России и Финляндии».