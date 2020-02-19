Путин заявил, что средств для строительства арт-парка в Петербурге не жалко

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Петербурга Александром Бегловым строительство ряда социальных объектов.

Глава государства 19 февраля находится в Петербурге. Он прибыл в Северную столицу для участия в мероприятиях, посвященных памяти первого мэра города Анатолия Собчака.

В рамках своего визита Путин встретился с Бегловым. Он выслушал доклад губернатора о деятельности властей в 2019 году, в том числе о строительстве арт-парка.

«Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Выбрали восемь компаний», — рассказал Беглов, его слова передает ТАСС.

Губернатор отметил, что объект построят в течение 2-2,5 лет. Беглов признал, что арт-парк обходится недешево для федерального бюджета.

«Для Питера не жалко», — ответил Путин.

Глава города также рассказал Путину о реализации нацпроектов в 2019 году, строительстве жилых домов и социальной инфраструктуры, переходе к транспортной реформе. Он пригласил главу государства на празднование 75-й годовщины Победы.

Напомним, что власти Петербурга привлекли горожан к голосованию о будущем парке «Тучков буян». Здесь появится театральный, концертный и выставочный комплексы, а также Дворец танца Бориса Эйфмана.

Путин высоко оценил идею строительства такого комплекса еще на стадии проекта. По мнению президента, это достойный Петербурга парк с выходом к Неве. Он считает, что новый арт-парк будет даже лучше парка «Зарядье», который считается туристической жемчужиной Москвы.