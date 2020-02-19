Невинская рассказала о регулировании турпотоков на границе Ленобласти с Финляндией

Санкт-Петербург, 19 февраля. Таможня Ленинградской области предпринимает меры по регулировке туристических потоков на границе с Финляндией, по необходимости увеличивая на пунктах пропуска количество сотрудников. Об этом рассказала заместитель генерального директора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская.

Во время пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот», посвященной развитию отношений СЗФО с Финляндией, Невинской задали вопрос о том, будут ли на границе субъекта с Финляндией предприняты меры, направленные на сокращение очередей на контрольно-пропускных пунктах, как это было сделано на границе с Эстонией.

«Таможня регулирует турпотоки, они увеличивают количество сотрудников, когда нужно. На нашей границе все проходит быстро, а у финнов медленнее. Удивительно», — передает слова спикера корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Невинской, пиковые нагрузки случаются, когда большой поток людей одновременно стремится попасть или в Россию, или в Финляндию, но в таких ситуациях на таможне усиливают штат.

Глава регионального отделения общества Inkerin Liitto Елена Тикка, комментируя этот вопрос, выразила мнение, что решить проблему с турпотоками поможет открытие новых пунктов пропуска.

В пресс-центре «Патриота» Невинская также рассказала о новом туристическом проекте России и Финляндии, который позволит путешественникам за одну поездку посетить Северную столицу и несколько финских городов, и объяснила, почему Финляндия ужесточила визовые требования к россиянам.