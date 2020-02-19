Эксперты назвали города России с самой высокой зарплатой системных архитекторов

Санкт-Петербург, 19 февраля. Системным архитекторам в Москве предлагают самую высокооплачиваемую работу, что подтверждается результатами опроса Superjob.

Эксперты проанализировали зарплаты системных архитекторов в 70 городах России. В Петербурге такие специалисты получают 172 тыс. рублей, в Москве — 210 тыс. рублей.

В Ленинградской области системные архитекторы могут рассчитывать на 143 тыс. рублей. В остальных российских городах платят на порядок меньше. К примеру, в Великом Новгороде, Петрозаводске и Пскове человек со знаниями системной архитектуры может получать до 116 тыс. рублей.

В задачи специалиста входит проектирование архитектуры ПО, принятие проектных решений относительно внутреннего устройства программы и ее технических интерфейсов.

Ранее эксперты рассказали, что помогает петербуржцам лучше работать. На эффективно влияет размер премии, выполнение интересных задач и карьерный рост.