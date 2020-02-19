Ветераны поискового движения проведут встречу с петербуржцами

Санкт-Петербург, 19 февраля. Центр патриотического воспитания «Дзержинец» проведет день открытых дверей. Мероприятие приурочено к 30-летию городского поискового движения.

В мае в Мемориальном музее обороны Ленинграда поисковики расскажут о своей работе и поделятся опытом. По словам организатора Кристины Соболевой, летом прошлого года была возобновлена традиция поисковых слетов.

«Основоположник поискового движения в Петербурге Георгий Стрелец торжественно открыл Вахту памяти и провел экскурсию для детей», — рассказала Соболева, ее слова передает интернет-телевидение «Город+».

Она добавила, что самые опытные представители движения встретятся с петербуржцами. Организаторы уверены, что это событие не останется незамеченным. Многие жители города интересуются историей и могут помочь в поисках захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этом году Россия празднует 75-летнюю годовщину Победы. Праздничные мероприятия пройдут не только в РФ, но и в Белоруссии.