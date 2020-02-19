Главврач Боткинской больницы объяснил свое увольнение

Санкт-Петербург, 19 февраля. Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, уволенный после побега четырех пациентов, рассказал о причинах своего ухода.

Руководитель инфекционной больницы сообщил, что был уволен утром 19 февраля по инициативе работодателя. Он отметил, что ему как умному человеку объяснять ничего не надо.

«Я понимаю, что должен быть наведен порядок в отношении госпитализации пациентов с подозрением на инфекции. Нужны нормативные законодательные акты, которые бы это регулировали», — заявил Яковлев, его цитирует телеканал «Звезда».

По мнению Яковлева, больница не является тюрьмой, поэтому удерживать пациентов он не мог.

Как ранее сообщил ФАН, решение о снятии Яковлева с должности главврача принял председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Врио главы больницы назначен Иван Федуняк.

Напомним, что вернувшихся их Китая петербуржцев поместили на карантин по коронавирусу в Боткинской больнице. Данная мера была введена, чтобы помешать распространению вируса.

Однако четыре пациента сломали электронный замок на своих боксах и покинули больницу. По данным Роспотребнадзора, двоих удалось уговорить вернуться в медучреждение.

Еще двух пациенток — Анну Рыбакову и Аллу Ильину направили в больницу по решению суда.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря. По последним данным, число жертв пневмонии составило более 2000 человек, выздоровели более 14,5 тысяч человек.