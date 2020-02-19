Вторую беглянку из Боткинской больницы принудительно поместят на карантин

Санкт-Петербург, 19 февраля. Петербурженку Анну Рыбакову поместят под медицинское наблюдение в Боткинскую больницу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

19 февраля Невский районный суд рассмотрел иск Главного государственного санитарного врача СПб к Анне Рыбаковой. Суд удовлетворил требование истца поместить Рыбакову на карантин по коронавирусу.

Местная жительница, которая не явилась в суд, будет помещена в больницу в принудительном порядке. Слушание проводилось в закрытом режиме.

Напомним, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. По данным управления Роспотребнадзора по Петербургу, двоих пациентов удалось уговорить вернуться в медучреждение.

Еще одну пациентку — Анну Ильину поместили на карантин после суда. Ее доставили в больницу в автомобилей скорой помощи в сопровождении судебных приставов.

Ранее сообщалось, что главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев был уволен после побега четырех пациентов из специализированных боксов.