Средний счет за ЖКХ снизился в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 февраля. Средний счет за жилищно-коммунальные услуги в январе составил 4 441,63 рубля, сообщил жилищный комитет Петербурга.

Как рассказали в профильном ведомстве, платеж за январь по сравнению с декабрем снизился на 0,6%. В декабре за ЖКХ в среднем насчитали 4466,63 рубля.

Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что квитанции за январь петербуржцы получат в феврале. Их нужно оплатить до 10 марта.

По состоянию на 1 января задолженность поставщиков коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими организациями составляла 7,89 млрд рублей, передает интернет-телевиденте «Город+».

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов призвал обеспечить работу механизмов, которые сдерживают рост тарифов.

В Госдуме предложили сделать скидку на ЖКХ для россиян, которые готовы получать информацию об услугах в электронном виде и откажутся от бумажных квитанций.