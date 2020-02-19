Глава союза архитекторов Петербурга призвал восстановить СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов заявил, что разрушенный СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина должны восстановить в историческом виде. Его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Романова, проект уникального здания сохранился до сих пор. Воссоздание СКК сделает комплекс Парка Победы единым и гармоничным.

«Ссылка на то, что комплекс находится в аварийном состоянии из-за мембраны крыши, это откровенная ложь. Даже после обрушения она осталась целой. Мембрана была одной из достопримечательностей комплекса, на уровне Эйфелевой башни или тоннеля под Ла-Маншем. При правильном уходе комплекс простоял бы сто лет», — сказал глава архитекторов.

Напомним, что СКК «Петербургский» обрушился 31 января вскоре после начала работ по демонтажу крыши. Под завалами погиб один рабочий.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.