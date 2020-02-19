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Путин почтил в Петербурге память Собчака

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Путин почтил в Петербурге память Собчака

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин в среду почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.

Российский лидер в сопровождении вдовы Собчака Людмилы Нарусовой и его дочери Ксении посетил памятник, установленный Собчаку на Васильевском острове. Отдать дань памяти также пришли бывший коллеги политика, которые некогда работали в петербургской мэрии — глава Сбербанка Герман Греф, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Путин возложил цветы к памятнику и пообщался с местными жителями, которые тоже пришли к памятнику, чтобы отметить 20-летнюю годовщину со дня смерти первого мэра Северной столицы. Ожидается, что российский лидер примет участие в ряде траурных мероприятий, а также посетит концерт памяти в филармонии. Дирижировать будет художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Анатолий Собчак занял пост мэра Северной столицы 12 июня 1991 года. Он возглавлял город в течение четырех лет. Скончался 19 февраля 2000 года во время рабочей поездки в Калининград. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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