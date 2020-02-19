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Главврач Боткинской больницы уволен после побега пациентов из-под карантина

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Главврач Боткинской больницы уволен после побега пациентов из-под карантина

Санкт-Петербург, 19 февраля. Главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева уволили после побега четырех пациентов из-под карантина по коронавирусу. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

8 февраля вернувшихся из Китая петербуржцев отправили на карантин. Специальные боксы для пациентов с подозрением на коронавирус были размещены в Боткинской больнице, пишут «Невские новости».

Под наблюдением петербуржцы должны были находиться в течение 14 дней. Данную меру ввели, чтобы не дать коронавирусу распространиться среди населения.

Как утверждали пациенты, они полностью здоровы, но в медучреждении их держали принудительно. Четыре человека, нарушив предписания врачей, решились самостоятельно покинуть больницу.

Ранее ФАН сообщил, что одну из сбежавших пациентов через суд вернули на карантин до 19 февраля.

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