Собчак назвала любимые места своего отца в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 февраля. Телеведущая Ксения Собчак рассказала о самых любимых местах ее отца Анатолия Собчака в Петербурге.

19 февраля исполняется ровно 20 лет со дня смерти первого мэра Петербурга. Он ушел из жизни в возрасте 62 лет. Его дочь, ведущая шоу «Док-ток» на Первом канале, планирует принять участие в мероприятиях, посвященных памяти Собчака.

В их числе панихида на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, возложение цветов к бюсту на Васильевском острове и памятный концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

«Любимыми местами моего отца в Петербурге были Летний сад и набережные Васильевского острова», – сказала телеведущая, ее слова приводит издание «Петербургский дневник».

Собчак поблагодарила властей Петербурга и его жителей за то, что они хранят память о ее отце. 19 февраля она проведет в городе на Неве.

Напомним, что Анатолий Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга 12 июня 1991 года. Он стоял во главе города четыре года. Собчак скончался 19 февраля во время рабочей поездки в Калининградскую область.

Ранее в Кремле сообщили, что в среду глава государства Владимир Путин приедет в Петербург. Он примет участие в памятных мероприятиях.

Путин работал в органах власти Петербурга с 1990 по 1996 годы, в том числе на посту советника председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака и главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.